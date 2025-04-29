Трибунал «Нюрнберг 2.0» нужно создать после завершения конфликта на Украине — Медведев

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил создать международный трибунал «Нюрнберг 2.0» после завершения конфликта на Украине. Об этом он заявил, выступая с лекцией на марафоне «Знание. Первые».

«После завершения боевых действий на Украине и создания условии для долгосрочного мира необходимо создать и международный трибунал, своего рода Нюрнберг 2.0, которым будет дана правовая оценка действиям всех причастных лиц киевского режима — спонсорам, идеологам, заказчикам», — сказал Медведев.