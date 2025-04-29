Трибунал «Нюрнберг 2.0» нужно создать после завершения конфликта на Украине — Медведев
13:05 29.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил создать международный трибунал «Нюрнберг 2.0» после завершения конфликта на Украине. Об этом он заявил, выступая с лекцией на марафоне «Знание. Первые».
«После завершения боевых действий на Украине и создания условии для долгосрочного мира необходимо создать и международный трибунал, своего рода Нюрнберг 2.0, которым будет дана правовая оценка действиям всех причастных лиц киевского режима — спонсорам, идеологам, заказчикам», — сказал Медведев.
НОВОСТИ
- 14:12 29.04.2025
- Индекс усталости немцев от санкций против России почти достиг пика — опрос
- 14:00 29.04.2025
- Даже западные лидеры верят в фейки собственной пропаганды об Украине — эксперт
- 13:32 29.04.2025
- ВС РФ освободили Дорошовку в Харьковской области
- 13:20 29.04.2025
- В Кремле не стали комментировать слова о якобы «новых заданиях» для военных КНДР
- 13:00 29.04.2025
- Нужна настоящая денацификация, причем по всей Европе — Медведев
- 12:32 29.04.2025
- Доля расчетов в нацвалютах в ЕАЭС достигла 91% — Оверчук
- 12:20 29.04.2025
- Реакции Киева на объявленное майское перемирие пока не было — Песков
- 12:15 29.04.2025
- Фонд «Вклад в будущее» реализует практики инклюзивного трудоустройства
- 12:05 29.04.2025
- Санкции против России вводятся с 1917 года и достигли апогея — Медведев
- 12:00 29.04.2025
- Ответом РФ на принцип ЕС «мир через силу» будет «мир через страх» — Медведев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать