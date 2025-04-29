Парламент Венгрии одобрил законопроект о выходе из МУС
15:32 29.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Однопалатный парламент Венгрии одобрил законопроект о выходе страны из Международного уголовного суда (МУС). В ходе голосования, которое транслировалось на сайте законодательного органа, в поддержку соответствующего документа выступили более двух третей депутатов.
Представляя этот документ в парламенте, глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что в последние годы МУС был сильно политизирован и начал использоваться различными государствами для достижения своих целей в международных конфликтах. «Венгрия считает, что политике и геополитике не место в международных организациях», — сказал министр.
Венгерское правительство объявило о выходе страны из МУС еще в начале апреля, приурочив это решение к визиту в Будапешт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который пользуется поддержкой Венгрии в борьбе с радикальным палестинским движением ХАМАС. В ноябре прошлого года МУС выдал ордер на его арест по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности на территории Палестины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал это решение «абсурдным и позорным».
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