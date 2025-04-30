Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $63 за баррель

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $63 за баррель впервые с 11 апреля 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 05:36 мск, цена Brent снижалась на 1,69% — до $62,97 за баррель.

К 05:42 мск фьючерс на Brent ускорил снижение и торговался на уровне $62,89 (-1,81%), а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июне 2025 года снижался на 2,72% — до $59,98 за баррель.