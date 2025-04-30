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Суд Испании объявил секретным расследование блэкаута на предмет «акта саботажа»

16:00 30.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальная судебная коллегия Испании решила объявить секретными разбирательства по делу, связанными с масштабным отключением электроэнергии в стране 28 апреля. Об этом говорится в пресс-релизе юридической инстанции.

По ее информации, судья «Хосе Луис Калама по запросу прокуратуры объявил секретными разбирательства по делу, открытому с целью расследования, могло ли отключение электроэнергии в Испании в понедельник, затронувшее весь полуостров, быть актом компьютерного саботажа».

Днем 28 апреля по всей Испании были зафиксированы масштабные проблемы с электроснабжением. Перестали работать светофоры, люди оказались заблокированными в поездах, была нарушена работа общественного транспорта и больниц. Также не работали мобильная связь и интернет. Сейчас ситуация нормализовалась. Причины случившегося выясняются.

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