Суд Испании объявил секретным расследование блэкаута на предмет «акта саботажа»
16:00 30.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Национальная судебная коллегия Испании решила объявить секретными разбирательства по делу, связанными с масштабным отключением электроэнергии в стране 28 апреля. Об этом говорится в пресс-релизе юридической инстанции.
По ее информации, судья «Хосе Луис Калама по запросу прокуратуры объявил секретными разбирательства по делу, открытому с целью расследования, могло ли отключение электроэнергии в Испании в понедельник, затронувшее весь полуостров, быть актом компьютерного саботажа».
Днем 28 апреля по всей Испании были зафиксированы масштабные проблемы с электроснабжением. Перестали работать светофоры, люди оказались заблокированными в поездах, была нарушена работа общественного транспорта и больниц. Также не работали мобильная связь и интернет. Сейчас ситуация нормализовалась. Причины случившегося выясняются.
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