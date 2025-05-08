ЦБ РФ в в I квартале заблокировал более 5,2 тыс. интернет-ресурсов финансовых пирамид

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 5,2 тыс. интернет-ресурсов финансовых пирамид и нелегальных поставщиков финансовых услуг было заблокировано в I квартале 2025 года по инициативе Банка России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

«Благодаря оперативному взаимодействию с Генеральной прокуратурой, Банк России блокирует интернет-ресурсы финансовых пирамид и нелегальных поставщиков финансовых услуг в среднем за 3 дня с моменты выявления. За I квартал 2025 года по инициативе Банка России было заблокировано более 5,2 тыс. подобных ресурсов, из них более 1 тыс. страниц в соцсетях с информацией об услугах нелегального кредитования», — отметили в ЦБ.