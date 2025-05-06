Из-за новой операции Израиля Газу могут покинуть до 1,8 млн человек — СМИ
12:20 06.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Расширение армией Израиля масштабов военной операции в секторе Газа может привести к эмиграции с территории палестинского анклава 1,4-1,8 млн его жителей. Об этом сообщила со ссылкой на источники эмиратская газета The National.
В понедельник израильский портал Ynet проинформировал, что военно-политический кабинет еврейского государства одобрил план расширения операции в Газе. По данным гостелерадиокомпании Израиля Kan, операция, получившая название «Колесницы Гидеона», предполагает разгром радикального палестинского движения ХАМАС. С этой целью планируется провести «масштабную эвакуацию всего населения Газы» в южную часть сектора, которая должна стать зоной безопасности под контролем израильских войск, в то время как в остальных районах анклава армия получит «оперативную свободу действий».
Источники The National указывают, что зона безопасности будет представлять собой участок площадью от 50 до 70 кв. км вблизи границы Газы с Египтом. Израильское руководство якобы планирует намеренно создать на этой территории невыносимые условия для того, чтобы вынудить до 1,8 млн из 2,3 млн жителей покинуть анклав и эмигрировать. В таком случае в Газе должны остаться лишь от 500 тысяч до 900 тысяч палестинцев.
«Там будут палатки, примитивные медицинские клиники и школы, все будет находиться под пристальным наблюдением израильских военных. Поставки гуманитарной помощи станут минимальными, поскольку предполагается, что палестинцам будет настолько тяжело там жить, что многие из них захотят уехать», — заявил газете один из источников. Собеседники издания сравнили этот сценарий с Ан-Накбой — массовым исходом палестинцев с территории современного Израиля в результате первой арабо-израильской войны 1948–1949 годов.
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