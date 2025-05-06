Лула да Силва проигнорировал призывы Украины посетить Киев перед визитом в Москву
16:00 06.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который прибудет в Москву для участия в праздновании Дня Победы, проигнорировал призывы украинских властей посетить Киев перед поездкой в Россию. Об этом сообщила со ссылкой на источники бразильская газета Metrópoles.
«Он проигнорировал приглашение посетить Киев», — приводит издание слова неназванного дипломата.
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