В Москве в ближайшие часы ожидается усиление ветра дождь и гроза

13:15 Источник: Интерфакс

Гроза, дождь и усиление ветра ожидаются местами в Москве в ближайшие часы, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса городского хозяйства.

"По экстренному предупреждению метеорологов, в ближайшие часы и до 21:00 в столице местами ожидаются гроза с дождем, усиление ветра с порывами до 17 м/с", - говорится в сообщении.