Через Telegram-боты мошенники похищают пароли от аккаунтов на «Госуслугах»
12:20 21.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Они [мошенники] в настоящее время дошли до того, что у них даже есть какие-то свои Telegram-боты, <…> весь смысл которых заключается в том, что вы просто в окно вбиваете пароль из смс, опять же, и предоставляете мошенникам доступ к „Госуслугам“, — сказал он.
По его словам, данные Telegram-боты регулярно блокируются, но аферисты создают новые. В дальнейшем для хищения денег мошенники используют схему с «безопасным» счетом и якобы спасением денег.
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