Через Telegram-боты мошенники похищают пароли от аккаунтов на «Госуслугах»

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мошенники стали использовать Telegram-боты для хищения паролей от аккаунтов на «Госуслугах». Об этом сообщил замначальника отдела по противодействию имущественным преступлениям, совершенным в сфере компьютерной информации, УБК МВД России Денис Костин.



«Они [мошенники] в настоящее время дошли до того, что у них даже есть какие-то свои Telegram-боты, <…> весь смысл которых заключается в том, что вы просто в окно вбиваете пароль из смс, опять же, и предоставляете мошенникам доступ к „Госуслугам“, — сказал он.



По его словам, данные Telegram-боты регулярно блокируются, но аферисты создают новые. В дальнейшем для хищения денег мошенники используют схему с «безопасным» счетом и якобы спасением денег.





