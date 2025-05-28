Более 28 тысяч детей в Москве учатся в кадетских классах — Собянин
14:46 28.05.2025
На Поклонной горе прошел парад кадетского движения Москвы «Не прервется связь поколений!». В этом году он был посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
«Сегодня на Поклонной горе мы видим в парадном строю лучших представителей кадетского движения Москвы, - отметил мэр столицы Сергей Собянин. - Рядом с вами, плечом к плечу, кадеты из других городов России и Белоруссии. Это подчеркивает традиции кадетского братства. Вы умные и талантливые, сильные и смелые, энергичные и целеустремленные. И такие понятия, как честь и достоинство, для вас — главный принцип жизни. На вас равняются сверстники, вами по праву гордятся ваши родные и близкие. Все у вас впереди».
По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, Москва становится центром кадетского братства, в основе которого лежат духовно-нравственные ценности, мужество и верность традициям. В кадетских и казачьих корпусах и школах, образовательных организациях с классами кадетской и казачьей направленности обучаются 510 тысяч детей. «Сейчас ваша главная задача — постигать мир, изучать науки, учиться на хорошо и отлично. Кадет — это звучит гордо», — сказал Кравцов.
На параде присутствовали 7000 гостей - ветераны боевых действий, в том числе участники специальной военной операции, представители силовых ведомств и общественных организаций, педагоги, родители и ученики московских школ. В параде участвовали более 3000 учащихся кадетских классов — 52 парадных расчета.
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