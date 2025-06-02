Проведение переговоров с Украиной без прекращения огня стало тактической победой РФ — NYT
22:40 02.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проведение российско-украинских переговоров в Стамбуле без прекращения огня стало тактической победой российского руководства. С такой оценкой выступила газета The New York Times.
«Эти встречи послужили тактической победой [президента России Владимира] Путина, которому удалось начать переговоры, не соглашаясь предварительно на прекращение огня, на чем в качестве условия для начала переговоров настаивали Украина и почти все поддерживающие ее западные страны», — пишет издание.
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