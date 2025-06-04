ЕК изучает правовую базу для возвращения украинских беженцев домой — Euractiv

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейская комиссия (ЕК) в настоящее время изучает правовую базу для возможного возвращения украинских беженцев домой. Об этом пишет портал Euractiv.

По его информации, страны — участницы ЕС собираются решить, следует ли больше инвестировать в интеграцию украинских беженцев или начать подготовку к их возможному возвращению, если и когда позволят условия. Как пишет портал, сегодня в ЕС выдвинут новое предложение по этому вопросу.