Рождаемость в Японии упала до рекордно низкого показателя

14:32 Источник: Интерфакс

Жители Японии в 2024 году впервые за время наблюдений родили за год менее 700 тыс. детей - 686 тыс., сообщает в среду "Киодо" со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

По сравнению с 2023 годом рождаемость упала еще на 5,7%.

Таким образом, поясняет агентство, суммарный коэффициент рождаемости в Японии опустился в 2024 году до рекордно низкого показателя в 1,15. Отмечается, что в 2023 году этот коэффициент был на отметке 1,2. При этом суммарный коэффициент рождаемости и число новорожденных в Японии уменьшаются уже девять лет подряд.

Детей, рожденных в Японии иностранными гражданами, при подсчете этих данных не учитывали.