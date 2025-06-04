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Рождаемость в Японии упала до рекордно низкого показателя

14:32 04.06.2025 Источник: Интерфакс

Жители Японии в 2024 году впервые за время наблюдений родили за год менее 700 тыс. детей - 686 тыс., сообщает в среду "Киодо" со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

По сравнению с 2023 годом рождаемость упала еще на 5,7%.

Таким образом, поясняет агентство, суммарный коэффициент рождаемости в Японии опустился в 2024 году до рекордно низкого показателя в 1,15. Отмечается, что в 2023 году этот коэффициент был на отметке 1,2. При этом суммарный коэффициент рождаемости и число новорожденных в Японии уменьшаются уже девять лет подряд.

Детей, рожденных в Японии иностранными гражданами, при подсчете этих данных не учитывали.

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