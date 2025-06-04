ВС РФ освободили населенный пункт Редкодуб в ДНР

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15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие Западной группировки ВС РФ освободили населенный пункт Редкодуб ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Запад“ в результате решительных действий освободили населенный пункт Редкодуб Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.