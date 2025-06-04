ВС РФ освободили населенный пункт Редкодуб в ДНР
15:00 04.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военнослужащие Западной группировки ВС РФ освободили населенный пункт Редкодуб ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Запад“ в результате решительных действий освободили населенный пункт Редкодуб Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
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