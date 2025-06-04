Частоту встреч в переговорах по Украине вряд ли можно стандартизировать — Песков
15:12 04.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Частоту встреч и цикличность переговоров по украинскому урегулированию вряд ли можно стандартизировать, все будет зависеть от готовности сторон продолжать каждый раунд. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Здесь, наверное, вряд ли можно установить какую-то цикличность, скажем так, стандартизируемую цикличность, зависит от готовности сторон продолжать каждый раунд», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, насколько частыми должны быть встречи, чтобы переговорный процесс не затягивался.
«Контакты осуществляются, и в ходе осуществления контактов уже будут нащупываться приемлемые сроки», — добавил Песков.
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