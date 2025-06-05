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Корабли ВМФ России и ВМС Индонезии провели совместные тренировки в Яванском море

09:20 05.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корабли ВМФ России и ВМС Республики Индонезия прошли совместные тренировки в акватории Яванского моря. От Тихоокеанского флота (ТОФ) в тренировках участвовали корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга», сообщили в пресс-службе ТОФ.

«В назначенном районе экипажами проведены тренировки по связи и совместному тактическому маневрированию кораблей. Были отработаны различные варианты построения строя и прохождение заданным курсом в кильватерной колонне. После отработки задач учения российские корабли продолжили выполнение задач дальнего похода», — обозначили в пресс-службе флота.

Там добавили, что со стороны Индонезии в учении участвовали фрегат «Джон Ли» и корвет «Виратно».

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