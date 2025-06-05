Сбер развивает цифровую медицинскую экосистему для сохранения здоровья человека

10:58

Сбер развивает не только технологии, а полноценную экосистему для заботы и сохранения здоровья человека. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал в интервью «МК».

«Уже сейчас «умные» тонометры, камеры здоровья и электронные стетоскопы передают данные врачу в режиме реального времени. Это позволяет врачу проводить дистанционную диагностику, оперативно давать рекомендации и повышать проактивность медицинской помощи. А человеку дает возможность проконсультироваться с врачом, получить помощь и рекомендации, в тот момент, когда это необходимо», – отметил он.

Например, устройство Сбера передает данные о давлении в мобильное приложение СберЗдоровье, и если что-то происходит не так, видны отклонения показателей, то врач сразу же сам связывается с пациентом по приложению СберЗдоровье, чтобы прояснить ситуацию и проконсультировать, рассказал Александр Ведяхин.

«Клиент приобрел такой тонометр для мамы. А спустя время, когда снова пришел в отделение Сбера, рассказал, что несмотря на то, что мама сначала настороженно отнеслась к умному девайсу, все же начала его регулярно использовать. Благодаря тому, что врачи в режиме онлайн оперативно реагировали на скачки давления и давали актуальные рекомендации, состояние у мамы постепенно нормализовалось, а головные боли стали случаться реже, и она научилась быстро их купировать», – отметил Александр Ведяхин.

Часто родные люди, имеющие проблемы с давлением, живут далеко или не имеют возможности быстро получить профессиональную поддержку профильного врача – дистанционный мониторинг позволяет решить эти проблемы, подчеркнул он.

«Технологии искусственного интеллекта (ИИ) находят применение в системах поддержки принятия врачебных решений и в анализе визуальных исследований, таких как расшифровка результатов КТ, МРТ и рентгеновских снимков. В фармацевтике он заметно ускоряет клинические исследования и помогает в разработке новых препаратов, – добавил Александр Ведяхин. – Современные генеративные модели ИИ способны не только анализировать данные, но и предлагать персонализированные подходы к лечению, что существенно повышает точность диагностики и эффективности лечения. Мы уже видим значительное расширение спектра применения технологий – и в будущем этот процесс будет только набирать темп».