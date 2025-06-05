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НОВОСТИ

Путин действительно сказал Трампу, что РФ ответит на атаку на аэродромы — Песков

13:00 05.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин во вчерашнем разговоре с лидером США Дональдом Трампом действительно сказал, что Москва ответит на атаку Киева на российские аэродромы. Это подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, действительно», — ответил он на вопрос, действительно ли было такое заявление.

Так он прокомментировал высказывания лидера США по итогам беседы. По утверждению самого Трампа, «Путин сказал, и очень решительно, что ему придется дать ответ на недавнюю атаку на аэродромы».

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