Путин действительно сказал Трампу, что РФ ответит на атаку на аэродромы — Песков
13:00 05.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин во вчерашнем разговоре с лидером США Дональдом Трампом действительно сказал, что Москва ответит на атаку Киева на российские аэродромы. Это подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Да, действительно», — ответил он на вопрос, действительно ли было такое заявление.
Так он прокомментировал высказывания лидера США по итогам беседы. По утверждению самого Трампа, «Путин сказал, и очень решительно, что ему придется дать ответ на недавнюю атаку на аэродромы».
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