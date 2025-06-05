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Проводной интернет есть во всех населенных пунктах с населением в 250-500 человек — Шадаев

13:05 05.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проводной интернет по оптическим кабелям есть во всех населенных пунктах РФ с населением от 250 до 500 человек, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на Форуме тружеников села.

«За пять лет мы проложили оптику в 8 тыс. таких [малых] населенных пунктов. У нас везде есть доступ в интернет [в населенных пунктах] с численностью от 250 до 500 человек», — сказал он.

Мобильный интернет Шадаев назвал важным условием для проживания в комфорте.

По его данным, за 5 лет мобильный интернет проведен в 6 тыс. малых населенных пунктов, в 2025 году — еще в 2 тыс. Остаются, по словам Шадаева, еще 7,5 тыс. населенных пунктов, которые обеспечат мобильным интернетом до 2030 года.

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