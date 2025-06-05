14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры Евросоюза считают своей целью борьбу с Россией и хотят нанести ей превентивный удар, продолжая войну на Украине. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на заседании Форума представителей Карпатского бассейна в Будапеште.

Он отметил, что нынешнее руководство ЕС пытается подменить свою основную задачу, состоящую в укреплении благополучия стран сообщества, борьбой с Россией. Брюссель считает, что его главная цель — «бороться с Россией на Востоке», сказал глава правительства. «Согласно военной пропаганде Брюсселя, Россия может атаковать страны ЕС и даже НАТО и только превентивный удар может остановить ее», — заявил Орбан. По его словам, «в качестве такого превентивного удара» рассматривается война на Украине, которую лидеры Евросоюза хотят продолжать.