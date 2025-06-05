США пересмотрят структуру размещения военных по всему миру — шеф Пентагона

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты планируют изменить структуру размещения своих вооруженных сил по всему миру, чтобы адаптировать ее к текущим задачам — защите южной границы США и повышению потенциала сдерживания в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.

«Ответственным подходом для США станет продолжение пересмотра [структуры] размещения наших сил. <…> Мы будем защищать нашу южную границу и закроем ее, так как предыдущая администрация позволила 20 млн человек незаконно проникнуть в нашу страну. Мы должны взять это под стопроцентный контроль. Мы должны переключиться на Индо-Тихоокеанский регион и обеспечить там сдерживание. И, конечно, мы распределим бремя [расходов на оборону] по всему миру. Америка не может [защищать] всех одновременно и не обязана это делать», — сказал он журналистам на полях встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.