США пересмотрят структуру размещения военных по всему миру — шеф Пентагона
15:32 05.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты планируют изменить структуру размещения своих вооруженных сил по всему миру, чтобы адаптировать ее к текущим задачам — защите южной границы США и повышению потенциала сдерживания в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.
«Ответственным подходом для США станет продолжение пересмотра [структуры] размещения наших сил. <…> Мы будем защищать нашу южную границу и закроем ее, так как предыдущая администрация позволила 20 млн человек незаконно проникнуть в нашу страну. Мы должны взять это под стопроцентный контроль. Мы должны переключиться на Индо-Тихоокеанский регион и обеспечить там сдерживание. И, конечно, мы распределим бремя [расходов на оборону] по всему миру. Америка не может [защищать] всех одновременно и не обязана это делать», — сказал он журналистам на полях встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
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