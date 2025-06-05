Русский язык — доминанта и опора российской идентичности, заявил Путин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Русский язык представляет собой стержень гражданской российской идентичности, а языковое многообразие — национальное достояние страны. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин на заседании совета по поддержке русского языка.

Глава государства напомнил о разработке основ госполитики в сфере языка. «Этот документ призван обеспечить развитие и защиту русского языка как государственного языка России и как ключевой опоры, доминанты общероссийской гражданской идентичности», — подчеркнул Путин.

Основы госполитики также должны «создать дополнительные условия для сохранения и поддержки языков всех народов России и языкового многообразия, которое является национальным достоянием и историко-культурным наследием нашей страны», добавил президент.