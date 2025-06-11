Мединский предложил отправить Рютте школьный учебник, чтобы тот выучил историю Украины

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил отправить генеральному секретарь НАТО Марку Рютте школьный учебник истории, чтобы тот выучил, что «в XII веке Украины не было».

«Вчера, например, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил на тему того, что России надо в очередной раз поменять группу переговорщиков с Украиной, потому что там „какой-то историк читает лекцию об истории Украины XII века“. Я знаю, что господин Рютте изучал историю в университете, но я бы обязательно ему послал предыдущий школьный учебник истории Средневековья, потому что из него он точно бы узнал, что в XII веке Украины не было», — сказал глава российской делегации на переговорах с Украиной на III Международном форуме министров образования «Формируя будущее» в Казани.

10 июня глава альянса заявил, что, по его мнению, чтобы закончить украинский конфликт, за стол переговоров должен сесть президент России Владимир Путин, а «не этот историк, рассказывающий об истории России и Украины чуть ли не с XII века», намекая на Мединского.