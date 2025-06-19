Парламент Финляндии проголосовал за выход из конвенции о запрете противопехотных мин
15:12 19.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Парламент Финляндии проголосовал за выход страны из Оттавской конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте парламента.
За принятие документа проголосовали 157 депутатов, 18 законодателей выступили против.
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