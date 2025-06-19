0
0
69
НОВОСТИ

Парламент Финляндии проголосовал за выход из конвенции о запрете противопехотных мин

15:12 19.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Финляндии проголосовал за выход страны из Оттавской конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте парламента.

За принятие документа проголосовали 157 депутатов, 18 законодателей выступили против.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:35 19.06.2025
Искусственный интеллект поможет заботиться о здоровье людям с лишним весом
0
67
15:32 19.06.2025
Селезнева покорила сердца зрителей искренностью и обаянием с дебютных работ — Путин
0
77
15:00 19.06.2025
ВСУ за сутки потеряли около 1 365 военных на всех участках СВО
0
140
14:32 19.06.2025
РФ и Белоруссия полностью перешли на взаиморасчеты в нацвалютах — Оверчук
0
161
14:12 19.06.2025
Вмешательство США повлечет страшный виток конфликта вокруг Ирана — Песков
0
193
14:00 19.06.2025
Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения, пожелав «счастья с Восточное море»
0
187
13:52 19.06.2025
GigaChat проконсультирует петербуржцев по вопросам ЖКХ
0
186
13:32 19.06.2025
ВС РФ освободили Новониколаевку в Донецкой Народной Республике
0
248
13:20 19.06.2025
Конфликтный потенциал в мире растет — Песков
0
249
13:08 19.06.2025
GigaChat научился проводить глубокие исследования
0
263

Возврат к списку