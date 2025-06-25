Окно для переговоров с РФ может закрыться в случае новых санкций США — Рубио

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США утратят способность вести диалог с Россией в случае введения ими новых санкций в отношении Москвы. Об этом заявил в интервью газете Politico американский госсекретарь Марко Рубио.

По его словам, как только рестрикции вступят в силу, это будет означать, что окно для переговоров с РФ, скорее всего, закрыто. «Мы, вероятно, потеряем возможность говорить с ними о прекращении огня», — цитирует издание главу внешнеполитического ведомства.