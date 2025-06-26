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Силы ПВО за ночь сбили 50 украинских БПЛА над российскими регионами

09:00 26.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 50 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 23 БПЛА — над территорией Курской области, 11 БПЛА — над территорией Ростовской области, 6 БПЛА — над территорией Брянской области, 3 БПЛА — над территорией Белгородской области, 3 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 2 БПЛА, летевших на Москву, 2 БПЛА — над территорией Республики Крым, и по 1 БПЛА — над территориями Республики Мордовия и Калужской области», — сообщили в Минобороны.

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