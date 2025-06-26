Внутренняя торговля стран БРИКС достигла $1 трлн — Дмитриев

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внутренняя торговля стран БРИКС достигла 1 триллиона долларов, сообщил в своем телеграм-канале спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Внутренняя торговля стран БРИКС достигла 1 триллиона долларов. Значимый рубеж, подтверждающий укрепление экономических связей и рост роли объединения в формировании новой архитектуры мировой экономики. Продолжаем укреплять бизнес-связи, в том числе через Деловой совет БРИКС, в соответствии с поручением президента России Владимира Путина», — отметил он.