НАТО провоцирует конфликты в различных регионах мира — Минобороны КНР

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс создает напряженность и порождает войны в различных регионах мира, заявил официальный представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган.

«Будучи порождением холодной войны и крупнейшим военным блоком в мире, НАТО создает проблемы, провоцирует конфликты и войны в различных регионах, она в полном смысле слова стала военной машиной», — сказал он, комментируя саммит НАТО в Гааге.