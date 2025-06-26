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НОВОСТИ

НАТО провоцирует конфликты в различных регионах мира — Минобороны КНР

13:00 26.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс создает напряженность и порождает войны в различных регионах мира, заявил официальный представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган.

«Будучи порождением холодной войны и крупнейшим военным блоком в мире, НАТО создает проблемы, провоцирует конфликты и войны в различных регионах, она в полном смысле слова стала военной машиной», — сказал он, комментируя саммит НАТО в Гааге.

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