Около 137 тыс. бойцов СВО уже вернулись домой — глава управления президента РФ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 137 тыс. участников специальной военной операции (СВО) уже вернулись с фронта домой. Об этом заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на итоговом заседании коллегии Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) в Национальном центре «Россия».

«Около 137 тысяч бойцов СВО уже вернулись [домой] с фронтов специальной военной операции. И мы видим по тому, что происходит в регионах, что да, ведется большая работа по оказанию мер поддержки, но, как правило, это молодые люди, то есть это аудитория Росмолодежи до 35 лет. И [надо] помочь им переобучиться, найти новое место работы, причем достойное место работы, потому что они получают сейчас в зоне СВО солидные вознаграждения. И нужно вернуться так, чтобы доходы семьи не упали», — заявил Новиков.