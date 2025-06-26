ВС РФ освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР — МО РФ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска за минувшие сутки освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР, сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Центр“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новосергеевка Донецкой Народной Республики. <…> В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск „Восток“ освобожден населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики», — сообщили в министерстве.