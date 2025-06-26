Госдолг Украины вырос за месяц на $1 млрд
14:12 26.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 мая составил 7,51 трлн гривен, или $180,97 млрд. Об этом сообщает украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на данные министерства финансов.
Отмечается, что в течение мая сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 34,88 млрд, а в долларовом — почти на 1 млрд.
При этом из общей суммы государственного долга внешний долг составил 5,58 трлн гривен (74,31% общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или $134,48 млрд, а государственный и гарантированный государством внутренний долг — 1,93 трлн гривен (25,69%), или $46,48 млрд.
По состоянию на 30 апреля государственный и гарантированный государством долг в гривневом эквиваленте составлял 7 480,3 млрд, в валютном эквиваленте — $180 млрд.
В начале июня Украина допустила технический дефолт по части своих обязательств — государственным деривативам, не выплатив в установленный срок полагающуюся их держателям сумму. Государственные деривативы составляют небольшую часть госдолга страны, однако фактический отказ Киева от части обязательств уже вызвал негативную реакцию со стороны МВФ. В фонде подчеркнули, что Украине нужно прилагать усилия для достижения договоренностей с кредиторами по соглашению о реструктуризации своего долга.
По информации «Экономической правды», прогнозируется, что в текущем году общий государственный долг Украины вырастет до 110% ВВП.
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