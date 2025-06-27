Британия отказывает в убежище украинцам, называя возвращение в страну безопасным — The Guardian

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Великобритании начали отказывать в предоставлении убежища гражданам Украины, объясняя это тем, что те могут вернуться в более безопасные регионы страны. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на юридическую фирму Sterling Law.

Как говорится в публикации, в последнее время компания столкнулась с увеличением числа обращений от украинцев, которые столкнулись с отказами от британских властей в предоставлении убежища. Один из просителей убежища рассказал изданию, что его семье отказали по причине того, что у них есть возможность переехать в более безопасные регионы Украины. Как заявили в юридической конторе, в письмах с отказами, как правило, говорится, что риски, связанные с конфликтом, не подпадают под действие Конвенции ООН о статусе беженцев.

Согласно материалу, в ряде случаев клиенты юридической компании ожидают решения по поданным апелляциям в течение нескольких месяцев. При этом, уточнили в The Guardian, в настоящее время граждане Украины могут оставаться в стране по программе временной визы на срок до полутора лет.

По информации Sterling Law, сложившаяся тенденция связана тем, что в январе британское МВД выпустило рекомендации, в которых Киев и западные регионы Украины названы «в целом безопасными». С тех пор, утверждают в фирме, британские власти удовлетворяют все меньше направляемых украинцами ходатайств о предоставлении убежища.