Британия отказывает в убежище украинцам, называя возвращение в страну безопасным — The Guardian
13:00 27.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Великобритании начали отказывать в предоставлении убежища гражданам Украины, объясняя это тем, что те могут вернуться в более безопасные регионы страны. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на юридическую фирму Sterling Law.
Как говорится в публикации, в последнее время компания столкнулась с увеличением числа обращений от украинцев, которые столкнулись с отказами от британских властей в предоставлении убежища. Один из просителей убежища рассказал изданию, что его семье отказали по причине того, что у них есть возможность переехать в более безопасные регионы Украины. Как заявили в юридической конторе, в письмах с отказами, как правило, говорится, что риски, связанные с конфликтом, не подпадают под действие Конвенции ООН о статусе беженцев.
Согласно материалу, в ряде случаев клиенты юридической компании ожидают решения по поданным апелляциям в течение нескольких месяцев. При этом, уточнили в The Guardian, в настоящее время граждане Украины могут оставаться в стране по программе временной визы на срок до полутора лет.
По информации Sterling Law, сложившаяся тенденция связана тем, что в январе британское МВД выпустило рекомендации, в которых Киев и западные регионы Украины названы «в целом безопасными». С тех пор, утверждают в фирме, британские власти удовлетворяют все меньше направляемых украинцами ходатайств о предоставлении убежища.
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