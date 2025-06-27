0
0
164
НОВОСТИ

ВС РФ освободили Новую Кругляковку в Харьковской области

13:05 27.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили Новую Кругляковку в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

«В результате активных действий подразделений группировки войск „Запад“ освобожден населенный пункт Новая Кругляковка Харьковской области», — сообщили там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 27.06.2025
Иран, ответив на атаки Израиля, предотвратил большую войну на Ближнем Востоке — президент
0
48
14:15 27.06.2025
Лукашенко заявил Пезешкиану, что Иран «не в одиночестве» в своем сопротивлении
0
97
14:00 27.06.2025
«Газпром» не выплатит дивиденды за 2024 год
0
117
13:55 27.06.2025
В Сбере рассказали о расширении бакалавриата для создателей ИИ-технологий AI360
0
113
13:48 27.06.2025
Сбер в июле проведет серию молодежных демо-дней
0
125
13:45 27.06.2025
Участие в образовательных проектах Сбера может обеспечить преференции при поступлении в вузы
0
126
13:32 27.06.2025
Сербия рассчитывает, что РФ сохранит для нее газовые льготы — премьер
0
161
13:20 27.06.2025
Любимова вручила Гармашу медаль за заслуги в искусстве в условиях военных действий
0
187
13:00 27.06.2025
Британия отказывает в убежище украинцам, называя возвращение в страну безопасным — The Guardian
0
176
12:32 27.06.2025
Член Центрального военного совета КНР Мяо Хуа снят с должности
0
240

Возврат к списку