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НОВОСТИ

Сербия рассчитывает, что РФ сохранит для нее газовые льготы — премьер

13:32 27.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белград надеется, что Россия и дальше будет поставлять газ Сербии на льготных условиях. Об этом заявил ТАСС премьер-министр страны Джуро Мацут в своем первом зарубежном интервью.

«Надеюсь, что Россия, как и прежде, будет готова обеспечить нашу страну необходимыми объемами газа на льготных условиях», — сказал Мацут.

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