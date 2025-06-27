Сербия рассчитывает, что РФ сохранит для нее газовые льготы — премьер

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белград надеется, что Россия и дальше будет поставлять газ Сербии на льготных условиях. Об этом заявил ТАСС премьер-министр страны Джуро Мацут в своем первом зарубежном интервью.

«Надеюсь, что Россия, как и прежде, будет готова обеспечить нашу страну необходимыми объемами газа на льготных условиях», — сказал Мацут.