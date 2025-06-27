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Участие в образовательных проектах Сбера может обеспечить преференции при поступлении в вузы

13:45 27.06.2025

Участие старшеклассников в образовательных проектах Сбера может обеспечить им преференции при поступлении в вузы. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал в интервью «Ленте.ру».

Программа школьного акселератора Сбера включена в перечень интеллектуальных конкурсов Министерства просвещения РФ, благодаря чему старшеклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ, отметил он. «Вуз сам определяет количество баллов, максимально, по закону можно получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ, – пояснил Ведяхин. – Участие в кейс-чемпионатах и олимпиадах, которые проходят при поддержке Сбера, может также обеспечить преференции при поступлении в вузы и бесплатное обучение».

По его словам, программы школьного и студенческого акселераторов построены так, чтобы любой участник мог пройти весь путь предпринимателя: от идеи до выхода на инвесторов или компанию для пилотирования решения. «Ребята изучают технологии, целевую аудиторию и ее потребности, прокачивают мягкие навыки, учатся командообразованию, основам маркетинга и бизнес-развития, а также работают с менторами из числа действующих предпринимателей», – рассказал Ведяхин.

«Говоря об олимпиадах, в 2025 году мы совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, «Движением Первых», РТУ МИРЭА и фондами «Наше будущее» и «Вклад в будущее» провели первую, пилотную, Всероссийскую олимпиаду школьников по предпринимательству. Она собрала более 7 тысяч заявок со всей страны, – добавил он. – В финал вышли 30 команд из 42 регионов страны. Победители получили гранты на реализацию своих проектов, а также преференции при поступлении в восемь вузов, от бонусных баллов к ЕГЭ до возможности учиться бесплатно».

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