Турция заинтересована в продлении газовых контрактов с Россией — Новак

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турецкие компании заинтересованы в продлении истекающих газовых соглашений с Россией, идет работа с «Газпромом». Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

«Турецкие партнеры заинтересованы в том, чтобы были продлены те контракты, которые заканчивают свое действие. В этом направлении с „Газпромом“ они взаимодействуют, идет работа соответствующая на коммерческих условиях», — сказал он.