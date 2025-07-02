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НОВОСТИ

ЕС и США не готовы к всеобъемлющей сделке по тарифам

11:00 02.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз и США не смогут достичь всеобъемлющего соглашения по тарифам к 9 июля — крайнему сроку вступления в силу новых пошлин — из-за серьезных разногласий. Об этом сообщил телеканал Euronews со ссылкой на источники.

Согласно их данным, речь идет о возможности достижения основополагающей, предварительной сделки в форме «политического понимания» проблем, «а более подробные споры по секторам» стороны оставят на потом. Наиболее реалистичным результатом высокопоставленный дипломат ЕС назвал заключение «принципиального соглашения, закладывающее основу для более конкретных договоренностей».

Как сообщалось ранее, Евросоюз ужесточил позицию на переговорах с администрацией США, настаивая на немедленной отмене всех пошлин до 9 июля. По информации источников в ЕС, еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович получил инструкции занять более жесткую линию на переговорах в Вашингтоне на этой неделе в попытке отменить или значительно снизить американские пошлины в долгосрочной перспективе.

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