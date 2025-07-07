История не станет обязательным предметом на ЕГЭ для гуманитариев в течение 2 лет — Кравцов

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

История не станет обязательным предметом на ЕГЭ для поступления в гуманитарные вузы в течение двух ближайших лет. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года.

Предложение прозвучало на встрече с авторами и редакторами нового учебника истории, с ним выступил ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Президент России Владимир Путин поддержал идею о том, чтобы ЕГЭ по истории был обязательным для поступающих в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности.

«Решение давно назревшее и правильное, мы поддерживаем и уже тоже обсуждали с учителями, экспертами. <…> Но мы понимаем, что школьники готовятся уже к следующему году сдачи единого государственного экзамена, и требуется время. По крайней мере два учебных года в том формате, который сейчас установлен. Мы сейчас обсуждаем, с какого учебного года решение утвердить вместе с Минобрнауки, скорее всего, в течение ближайших двух учебных годов останутся предметы обществознание и история, чтобы школьники, которые готовятся к сдаче этих предметов, спокойно могли готовиться», — сказал он.