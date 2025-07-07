SberDevices и Usta Management объединили усилия для развития гостиничного бизнеса с использованием высоких технологий
15:10 07.07.2025
SberDevices, разработчик умных устройств и сервисов, заключил стратегическое партнерство с екатеринбургской управляющей компанией – владельцем сети гостиниц Usta Management. Подписание документа состоялось на российском промышленном форуме «Иннопром». Партнёры намерены совместными усилиями повышать качество обслуживания гостей и снижать операционные издержки, внедряя современные цифровые решения и инструменты искусственного интеллекта в управление гостиничными комплексами.
Ключевые направления совместного сотрудничества предусматривают формирование оптимальной среды проживания для гостей отелей с применением технологий Умного дома Sber — интеллектуального освещения, автоматического регулирования климата, а также персонифицированных услуг консьерж-сервиса на базе искусственного интеллекта.
Платформа «Салют Отель» обеспечит удобный доступ к разнообразным услугам и контенту прямо в номере, включая мультимедийный контент, заказ блюд из меню room service, получение рекомендаций по услугам отеля и местным достопримечательностям. Всё это доступно гостям для заказа прямо с экрана гостиничного телевизора Sber или по голосовому запросу через интеллектуальную колонку Sber.
Кроме того, использование передовых решений SberDevices позволит Usta Management автоматизировать бизнес-процессы управления гостиничными комплексами, сократить затраты на эксплуатацию и ресурсы, а также оптимизировать процессы взаимодействия с клиентами и службами гостиницы.
«Наше сотрудничество с Usta Management отражает растущую роль цифровых технологий в развитии российского гостиничного сектора, – отметила управляющий директор направления «Умный дом» SberDevices Екатерина Гельфанд. – Услуги персональных цифровых консьержей, умные устройства и сервисы станут ключевыми факторами повышения конкурентоспособности гостиниц и роста клиентской лояльности. Уже сегодня очевидно, что будущее рынка требует активной адаптации новых технологий и искусственного интеллекта для удовлетворения постоянно возрастающих запросов путешественников».
«Мы убеждены, что наши совместные инициативы с компанией SberDevices поднимут обслуживание гостей наших объектов на принципиально новый уровень благодаря оснащению номеров современными устройствами умного дома и персонализированным отельным решениям на базе искусственного интеллекта, – прокомментировала генеральный директор Usta Management Тамара Клишина. – Мы уверены, что совместные усилия позволят не только поддерживать высокие стандарты обслуживания, но и стать лидерами цифровой трансформации в гостиничном бизнесе, внедряя передовые технологии для создания максимально комфортного и инновационного опыта для наших гостей».
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