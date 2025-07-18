КНР против незаконных односторонних ограничений — МИД Китая о санкциях ЕС

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай выступает против незаконных односторонних санкций, будет защищать интересы своих компаний. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя санкции ЕС против китайских компаний за якобы имеющее место сотрудничество с РФ.

«Китай всегда выступал против безосновательных односторонних санкций, принятых без одобрения со стороны ООН <…>. Китай призывает европейскую сторону перестать безосновательно наносить ущерб интересам китайских компаний и примет необходимые меры, чтобы решительно защитить законные права и интересы своих предприятий», — отметил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.