Из-за падения обломков БПЛА на ж/д станции в Ростовской области задерживаются 26 составов
09:20 21.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сбой графика движения пассажирских поездов произошел из-за падения обломков БПЛА на ж/д станции Каменоломни в Ростовской области. Задерживаются 26 пассажирских составов, сообщили в телеграм-канале Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
«В связи с падением обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области произошел пожар. Для ликвидации пожара был задействован пожарный поезд. Происшествие привело к сбою графика движения пассажирских поездов. В пути следования на время от 13 минут до 4,5 часа задерживаются 26 пассажирских составов», — говорится в сообщении.
Движение через станцию Каменоломни осуществляется со сниженной скоростью. Для ликвидации последствий действует оперативный штаб.
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