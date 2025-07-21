Из-за падения обломков БПЛА на ж/д станции в Ростовской области задерживаются 26 составов

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сбой графика движения пассажирских поездов произошел из-за падения обломков БПЛА на ж/д станции Каменоломни в Ростовской области. Задерживаются 26 пассажирских составов, сообщили в телеграм-канале Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

«В связи с падением обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области произошел пожар. Для ликвидации пожара был задействован пожарный поезд. Происшествие привело к сбою графика движения пассажирских поездов. В пути следования на время от 13 минут до 4,5 часа задерживаются 26 пассажирских составов», — говорится в сообщении.

Движение через станцию Каменоломни осуществляется со сниженной скоростью. Для ликвидации последствий действует оперативный штаб.