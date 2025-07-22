Дума приняла закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о штрафах за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов.

Законопроект был внесен в октябре 2024 года группой депутатов и принят в первом чтении в январе текущего года, во втором — 17 июля. Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется статьей 13.53 (поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен). Штраф от 3 до 5 тысяч рублей будет грозить гражданам за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, включенных в соответствующий перечень, в том числе с помощью VPN.

Изменения также вносятся в статью 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение законодательства о рекламе). Так, за распространение рекламы VPN-сервисов установлен штраф для граждан в размере от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 до 150 тысяч рублей, для юрлиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

Новой статьей 13.52 (нарушение порядка использования на территории РФ программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен) вводятся штрафы для владельцев VPN-сервисов за несоблюдения запрета на доступ к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен на территории РФ, а также за неисполнение установленного порядка взаимодействия с Роскомнадзором. Штрафы за такие нарушения составят от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч рублей — для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч рублей — для юрлиц. Повторные нарушения повлекут за собой штрафы от 100 до 200 тысяч рублей, от 200 до 300 тысяч рублей, от 800 тысяч рублей до 1 млн рублей соответственно.

Вводятся штрафы за передачу другому лицу абонентского номера, выделенного на основании договора об оказании услуг связи. Незаконная передача абонентского номера третьему лицу повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Также штраф предусмотрен за передачу данных для регистрации и входа в личные аккаунты. За передачу такой информации другому лицу предлагается установить штраф от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 50 до 100 тысяч рублей — для индивидуальных предпринимателей, от 100 до 200 тысяч рублей — для юрлиц. В примечаниях к статьям указано, что административным правонарушением не будет считаться безвозмездная кратковременная передача номера для использования в личных целях, как и передача данных для входа в личный аккаунт другому лицу для правомерного использования.

Кроме того, Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о признании отягчающим обстоятельством использования VPN-сервисов при совершении преступления.

Законопроект был внесен в октябре 2023 года группой депутатов, в первом чтении он был принят в декабре 2024 года, во втором — 17 июля текущего года. Изменения вносятся в статью 63 Уголовного кодекса РФ (обстоятельства, отягчающие наказание).