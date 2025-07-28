Сбер: Научное сотрудничество – прямой путь к созданию этичных решений в области искусственного интеллекта
14:01 28.07.2025
В рамках крупнейшей азиатской конференции по искусственному интеллекту (AI) World Artificial Intelligence Conference (WAIC) в Шанхае впервые состоялись сессия под эгидой AI Journey и международная форсайт-сессия AI Horizons. Мероприятия собрали ведущих мировых экспертов в области AI для обсуждения ключевых отраслевых трендов, перспектив развития генеративного искусственного интеллекта (GenAI), а также практического применения инновационных технологий.
Сессию AI Journey открыл старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев, который выступил на тему «Создание масштабного эффекта для бизнеса с помощью GenAI».
«Сегодняшнее мероприятие посвящено развитию научного партнёрства: мы собрали ведущих российских ученых, которые встретились с китайскими коллегами для обмена знаниями и лучшими практиками в сфере генеративного искусственного интеллекта, – отметил он. – Такое взаимодействие позволит исследователям лучше понять направления работы друг друга, что неизбежно приведет к развитию совместных научных исследований. Убежден, что академическое и научное сотрудничество — это прямой путь к созданию этичных и открытых решений в области искусственного интеллекта, столь необходимых всем странам мира».
Мероприятие продолжил Максим Ерёменко, директор Департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка, который рассказал, как AI-технологии приближают будущее. Спикер отметил, что Сбер — технологическая компания, где такие продукты, как GigaChat и Kandinsky, выросли из исследовательских инициатив. Сегодня R&D-команды работают над ключевыми направлениями для создания сильного искусственного интеллекта (AGI).
Иван Оселедец, доктор физико-математических наук, генеральный директор Института AIRI, представил на конференции результаты работы команды AIRI за последние полгода. В том числе проекты по созданию AI-систем, которые призваны решать задачи в реальном мире: помогать врачам, восстанавливать детали, координировать роботов.
Алексей Наумов, профессор, директор Института искусственного интеллекта и цифровых наук НИУ ВШЭ, представил доклад по исследованию задачи оценки потенциала Шрёдингера — ключевого элемента в генеративном моделировании. Эта задача помогает найти наилучший случайный процесс, который превращает одно распределение данных в другое, что особенно важно для создания реалистичных моделей в искусственном интеллекте.
На сессии AI Journey также выступили ведущие китайские эксперты. Шюу Лян, лидер ключевой национальной программы R&D для AI нового поколения Министерства науки и технологий Китая, директор исследовательского Центра инноваций AI Университета Цинхуа, поделился главными трендами внедрения AI-технологий в финансовую отрасль. Ю Кай, профессор Департамента вычислительных наук Шанхайского университета Цзяотун, основатель и главный учёный в AI Speech, рассказал о промышленных применениях и исследованиях диалогового искусственного интеллекта (DIA) и больших языковых моделей (LLM). Ху Кайвэнь, главный учёный ключевой национальной программы R&D, директор Департамента лечения онкологических заболеваний традиционной китайской медицины (ТКМ) Пекинского университета китайской медицины, представил разработки по оцифровке знаний экспертов ТКМ и внедрению AI для диагностики, лечения рака и сохранения медицинского наследия.
Завершили программу AI Journey У Чжицян, академик Китайской академии инженерных наук, и Линь Чанлэ, исполнительный вице-президент Университета Цинхуа (Институт ключевых междисциплинарных информационных технологий). Они рассказали о расширении возможностей AI за счёт создания высокоценных наборов данных на основе алгоритмов ценообразования, а также о развитии городов будущего с использованием AI-технологий.
Также на WAIC состоялась международная научная форсайт-сессия AI Horizons с участием российских и китайских AI-экспертов. Организатором выступил Международный альянс в сфере искусственного интеллекта (AI Alliance Network). Методологическая поддержка исследовательского проекта была оказана Стратегическим агентством поддержки и формирования AI-разработок (САПФИР). На сессии ведущие учёные из Сбера, Сколтеха, Института AIRI, университетов Анхойя и Шэньчжэня, а также представители ключевых китайских организаций и AI-альянсов обсудили будущее технологий, перспективные тенденции в области AI, пути преодоления разрыва в исследованиях и развитии этой сферы.
Помимо дискуссионной программы, в течение всех дней форума работал тематический стенд AI Journey x AI Alliance Network. На нём были представлены последние российские разработки в области GenAI - от AI-ассистентов для туристической отрасли до систем генерации музыки и прикладных научных решений. Посетители получили возможность детально ознакомиться с языковыми моделями GigaChat, Kandinsky и SymFormer, а также с ключевыми инициативами SberDevices, Института AIRI и AI Alliance Network, представляющими особый интерес для китайского рынка.
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