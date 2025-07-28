Трамп заявил, что хочет сократить 50-дневный срок на договоренность по Украине

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп планирует сократить 50-дневный срок, который он ранее обозначил для достижения Москвой и Вашингтоном договоренности по урегулированию на Украине.

«Я сокращу эти 50 дней <…> до меньшего числа. Потому что я думаю, что уже знаю ответ, знаю, что произойдет», — заявил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером в Тернберри (Шотландия).