Трамп заявил, что хочет сократить 50-дневный срок на договоренность по Украине
16:00 28.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп планирует сократить 50-дневный срок, который он ранее обозначил для достижения Москвой и Вашингтоном договоренности по урегулированию на Украине.
«Я сокращу эти 50 дней <…> до меньшего числа. Потому что я думаю, что уже знаю ответ, знаю, что произойдет», — заявил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером в Тернберри (Шотландия).
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