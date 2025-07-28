0
0
148
НОВОСТИ

Дом в Астрахани не будут восстанавливать после обрушения подъезда — власти

17:00 28.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дом в Астрахани, где обрушился подъезд, не будут восстанавливать, поскольку ранее он был признан аварийным. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы региона.

«Дом был признан аварийным, восстанавливать не будут», — сказал собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 28.07.2025
«Моссад» хотел организовать беспорядки в Тегеране в ходе 12-дневной войны — разведка Ирана
0
99
17:32 28.07.2025
Трамп допустил возможность сделки с РФ по Украине, пригрозив вторичными санкциями
0
176
17:12 28.07.2025
Британия выслала за год 35 тыс. нелегалов, заявил Стармер
0
182
16:32 28.07.2025
Истощение запасов ракет для THAAD вызвало беспокойство в военных кругах США — CNN
0
265
16:12 28.07.2025
РФ как преемница СССР имеет право не допустить вступления Австрии в НАТО — Кнайсль
0
281
16:00 28.07.2025
Трамп заявил, что хочет сократить 50-дневный срок на договоренность по Украине
0
301
15:32 28.07.2025
Кнайсль не исключила, что протесты против Зеленского на Украине организованы Западом
0
328
15:12 28.07.2025
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1 340 военнослужащих
0
284
15:00 28.07.2025
В Таиланде в ходе конфликта с Камбоджей погибли 22 человека, еще 140 ранены
0
303
14:32 28.07.2025
Российские войска освободили Бойковку и Бельгийку в ДНР
0
376

Возврат к списку