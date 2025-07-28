Дом в Астрахани не будут восстанавливать после обрушения подъезда — власти
17:00 28.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дом в Астрахани, где обрушился подъезд, не будут восстанавливать, поскольку ранее он был признан аварийным. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы региона.
«Дом был признан аварийным, восстанавливать не будут», — сказал собеседник агентства.
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