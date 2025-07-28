РФ как преемница СССР имеет право не допустить вступления Австрии в НАТО — Кнайсль

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия как правопреемница СССР, одной из держав-победительниц, подписавших договор о суверенитете Австрии, имеет право наложить вето на вступление страны в НАТО. Об этом в интервью ТАСС заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

«Австрийский нейтралитет — это не что-то, что парламент Австрии сам по себе решил в 1955 году», — сказала она. Кнайсль напомнила, что «с 1945 по 1955 годы Австрия находилась под оккупацией четырех союзников» — Великобритании, Франции, США и СССР. «В 1952–1953 годах из Москвы поступила идея: а не стать ли Австрии нейтральной, как Швейцария? То есть идея исходила от Советского Союза. Это не была инициатива изнутри Австрии, не идея Великобритании — это был именно советский политический посыл», — подчеркнула она.

По мнению экс-главы МИД Австрии, Государственный договор о восстановлении независимой и демократической Австрии, подписанный четырьмя державами-победительницами 15 мая 1955 года, «является также правовой основой нейтралитета, который затем был оформлен парламентом Австрии осенью 1955 года». «Австрийский парламент не может просто так, пусть даже двумя третями голосов, отменить нейтралитет и сказать: „Мы вступаем в НАТО“. Тут все еще нужно учитывать роль четырех союзников, подписавших договор 1955 года, — подчеркнула Кнайсль. — Да, конечно, Франция, Великобритания и США, скорее всего, с радостью скажут: „Добро пожаловать, Австрия, вступай в НАТО“, — но Россия как правопреемница Советского Союза, по моему мнению, вполне может наложить вето. Это и есть правовой аргумент».