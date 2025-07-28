Кнайсль не исключила, что протесты против Зеленского на Украине организованы Западом
15:32 28.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Текущие акции протеста на Украине из-за закона, подписанного Владимиром Зеленским, могли быть неспонтанны и организованы западными странами. Об этом ТАСС заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
«Скорее всего, Зеленский совершил ошибку, по крайней мере с его точки зрения. Он, как и [глава украинской партии „Батьковщина“] Юлия Тимошенко, выступил с довольно странным аргументом: мол, мы хотим освободиться от иностранного влияния, поэтому должны взять под контроль Национальное антикоррупционное бюро Украины, ограничить его независимость», — сказала она.
По мнению Кнайсль, «это выглядит довольно странно для страны и для руководства, которое в огромной степени зависит от Запада — и не только в финансовом плане». «Возможно, именно здесь он и допустил просчет. Я также не могу точно сказать, насколько нынешние протесты в Украине действительно спонтанны. Не исключено, что они тоже организованы», — подчеркнула она.
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