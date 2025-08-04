Для ликвидаций последствий в пострадавшем от непогоды Туапсинском районе привлечены дополнительные силы

21:00 Источник: Интерфакс

Волонтеры и дополнительные силы МЧС подключились к ликвидации последствий в пострадавшем от непогоды и подтоплений Туапсинском районе Краснодарского края, сообщил глава районной администрации Сергей Бойко в своем телеграм-канале.





Он отметил, что сейчас без света остается один населенный пункт. Ранее сообщалось, что в Туапсинском районе реки вышли из берегов и подтопили ряд территорий. В поселке Лермонтово смыло мост, он был в аварийном состоянии. В районе ввели муниципальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В результате выпадения обильных осадков и поднятия воды в реках в зону подтопления вошли порядка 400 домов и 11 социально значимых объектов в поселке городского типа Новомихайловский.