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Для ликвидаций последствий в пострадавшем от непогоды Туапсинском районе привлечены дополнительные силы

21:00 04.08.2025 Источник: Интерфакс

Волонтеры и дополнительные силы МЧС подключились к ликвидации последствий в пострадавшем от непогоды и подтоплений Туапсинском районе Краснодарского края, сообщил глава районной администрации Сергей Бойко в своем телеграм-канале. 


Он отметил, что сейчас без света остается один населенный пункт. Ранее сообщалось, что в Туапсинском районе реки вышли из берегов и подтопили ряд территорий. В поселке Лермонтово смыло мост, он был в аварийном состоянии. В районе ввели муниципальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В результате выпадения обильных осадков и поднятия воды в реках в зону подтопления вошли порядка 400 домов и 11 социально значимых объектов в поселке городского типа Новомихайловский.

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