Беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру в пригороде Владимира

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские дроны атаковали энергетическую инфраструктуру в пригороде Владимира. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Авдеев.

«Беспилотниками атакована энергетическая инфраструктура в пригороде Владимира. Специалисты работают на месте. С наступлением светлого времени начнется ликвидация последствий», — написал он.