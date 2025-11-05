Чехия в ближайшее время может сократить военную поддержку Украины — чешский политик

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новое правительство Чехии будет сокращать военную помощь Украине и сконцентрируется на «дипломатических усилиях» для завершения конфликта. Об этом заявил экс-депутат Европарламента (ЕП) от фракции «Патриоты», претендующий, по данным СМИ, на пост главы МИД Чехии, Филип Турек.

«Оно [новое правительство страны] будет уделять приоритетное внимание дипломатическим усилиям, направленным на прекращение войны на Украине и снижение рисков конфликтов в Европе, переходя от военной помощи, финансируемой из государственного бюджета <…>, сосредоточиваясь на потребностях Чехии в сфере безопасности», — сказал он в интервью европейскому изданию Politico.