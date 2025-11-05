Чехия в ближайшее время может сократить военную поддержку Украины — чешский политик
11:20 05.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новое правительство Чехии будет сокращать военную помощь Украине и сконцентрируется на «дипломатических усилиях» для завершения конфликта. Об этом заявил экс-депутат Европарламента (ЕП) от фракции «Патриоты», претендующий, по данным СМИ, на пост главы МИД Чехии, Филип Турек.
«Оно [новое правительство страны] будет уделять приоритетное внимание дипломатическим усилиям, направленным на прекращение войны на Украине и снижение рисков конфликтов в Европе, переходя от военной помощи, финансируемой из государственного бюджета <…>, сосредоточиваясь на потребностях Чехии в сфере безопасности», — сказал он в интервью европейскому изданию Politico.
НОВОСТИ
- 12:32 05.11.2025
- Тела четырех рыбаков найдены в реке Вишере в Прикамье, начата проверка — СК
- 12:20 05.11.2025
- Ценой гибели тысяч военных ВСУ в «котлах» Зеленский скрывает правду — МО РФ
- 12:05 05.11.2025
- Украина испытывает дефицит кадров на уровне 30%
- 12:00 05.11.2025
- Путин поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником
- 11:32 05.11.2025
- Кратно возросла опасность серьезных инцидентов на АЭС — генсек ОДКБ
- 11:05 05.11.2025
- Имамоглу назвал дело о шпионаже против него проявлением беспомощности властей Турции
- 11:00 05.11.2025
- Зохран Мамдани пообещал на посту мэра Нью-Йорка «остановить Трампа» и его последователей
- 10:32 05.11.2025
- В Днепропетровской области в плен сдалась группа солдат ВСУ
- 10:20 05.11.2025
- У Ирана остался почти весь обогащенный уран, заявил Гросси
- 10:05 05.11.2025
- Краснов сообщил, что поручил ускорить внедрение технологий ИИ в работу судов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать